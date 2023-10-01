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В Харькове построят первую в Украине подземную школу – мэр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 октября 2023, 18:04
В Харькове построят первую в Украине подземную школу – мэр
классы для обучения в метро Харькова, фото горсовета

В Харькове намерены построить первую в Украине подземную школу, где дети смогут учиться даже во время ракетных атак.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Дословно: "Именно у нас мы планируем построить первую в Украине подземную школу, которая будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям.

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Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз".

Что предшествовало: С сентября этого года в Харькове появились классы для обучения детей в метрополитене. Кабинетов под землей хватает для занятий 60-ти классов.

Темы: Харьковдетиобразованиевойна
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