Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 18:23
Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше
Роберт Фицо, фото Bloomberg via Getty Images

Лидер партии Smer-SD, ставшей победитем парламентских выборов в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

Источник: Фицо во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP

Прямая речь: "Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина".

Реклама:

Детали: Он добавил, что готов начать переговоры с другими партиями о формировании коалиционного правительства, как только президент Зузана Чапутова попросит его об этом.

"Мы здесь, мы готовы, мы кое-чему научились, мы стали более опытными. У нас есть четкие идеи, у нас есть четкие планы. Мы знаем, что именно должно делать правительство", – отметил Фицо.

Что предшествовало: Роберт Фицо и возглавляемая им политсила SMER-SD получили больше голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу.

ВИДЕО ДНЯ

Фицо и раньше декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толерируют нацизм".

О возможных коалиционных раскладах в Словакии читайте в статье ЕвроПравды Остановить пророссийский реванш.

Темы: Словакияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Словакия
В Словакии победила антиукраинская партия - вопреки экзитполам
Проукраинская партия лидирует на парламентских выборах в Словакии – экзит-пол
Столтенберг: Кто бы ни пришел к власти в Словакии, она будет поддерживать Украину
Последние новости
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
Все новости...
Реклама: