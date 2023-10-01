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Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 1 октября 2023, 18:23
Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше
Роберт Фицо, фото Bloomberg via Getty Images

Лидер партии Smer-SD, ставшей победитем парламентских выборов в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

Источник: Фицо во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP

Прямая речь: "Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина".

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Детали: Он добавил, что готов начать переговоры с другими партиями о формировании коалиционного правительства, как только президент Зузана Чапутова попросит его об этом.

"Мы здесь, мы готовы, мы кое-чему научились, мы стали более опытными. У нас есть четкие идеи, у нас есть четкие планы. Мы знаем, что именно должно делать правительство", – отметил Фицо.

Что предшествовало: Роберт Фицо и возглавляемая им политсила SMER-SD получили больше голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу.

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Фицо и раньше декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины, что говорить о вступлении Украины в ЕС сейчас "иллюзорно", а также заявлял, что в Украине якобы "толерируют нацизм".

О возможных коалиционных раскладах в Словакии читайте в статье ЕвроПравды Остановить пророссийский реванш.

Темы: Словакияпомощь Украине
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