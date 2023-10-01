Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб

В воскресенье авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, в течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток произошло 30 боевых столкновений. Также РФ нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с южного, юго-восточного и северного направлений. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 вражеских "шахедов".

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В целом враг нанес 8 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Гатище и Землянки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них: Сеньковка Черниговской области; Степное, Владимировка, Хотень, Степок, Покровка, Рясное Сумской области, а также Отрадное, Двуречанское, Красное Первое Харьковской области.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности Новомлинск, Лиман Первый, Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новое, Терны, Спирное, Выемка, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них: Невское, Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Верхнекаменское, Выемка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности: Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники успешно отбили атаки врага в районах Степного, Авдеевки и Веселого Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них: Новоселовка, Степное, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 8 атак в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности: Красногровка, Марьинка, Победа, Парасковиевка, Антоновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых: Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Новодонецкое, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районе Новодаровки Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Новопавловка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислава, Козоцкого, Ольговки и Высокого Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Станислав Херсонской области, город Херсон и Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.