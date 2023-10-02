В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Ночью 2 октября Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в столице и ряде областей.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: Около 4 часов утра тревога начала распространяться из Сумской области.

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Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.

Впоследствии Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Черкасской областях, а также в Киеве.

Позже воздушная тревога была объявлена в Кировоградской области.

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Обновлено: В 4:31 тревогу отменили в Черниговской и Сумской областях.

Впоследствии отбои объявили в столице и других областях, где существовала ракетная опасность.