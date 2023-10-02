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Силы обороны уже уничтожили более 279 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 2 октября 2023, 08:21
Силы обороны уже уничтожили более 279 тысяч оккупантов
Фото иллюстративное из Telegram Владимира Зеленского

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за сутки защитники уничтожили 510 оккупантов, 48 артиллерийских систем врага, 15 танков и 18 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 279 080 (+510) человек,
  • танков − 4 717 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин − 9 000 (+9) ед,
  • артиллерийских систем − 6 525 (+48) ед,
  • РСЗО − 801 (+3) ед,
  • средств ПВО − 540 (+3) ед,
  • самолетов − 316 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 061 (+18) ед,
  • крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 909 (+26) ед,
  • специальной техники − 938 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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