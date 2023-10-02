Силы обороны уже уничтожили более 279 тысяч оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за сутки защитники уничтожили 510 оккупантов, 48 артиллерийских систем врага, 15 танков и 18 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 279 080 (+510) человек,

танков − 4 717 (+15) ед,

боевых бронированных машин − 9 000 (+9) ед,

артиллерийских систем − 6 525 (+48) ед,

РСЗО − 801 (+3) ед,

средств ПВО − 540 (+3) ед,

самолетов − 316 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 5 061 (+18) ед,

крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 8 909 (+26) ед,

специальной техники − 938 (+5) ед.

Данные уточняются.