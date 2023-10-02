Ночью россияне несколько раз обстреляли Херсон с левого берега Днепра

В ночь на 2 октября российская армия несколько раз обстреляла Херсон с левого берега Херсонской области, повреждены объект гражданской инфраструктуры, учебные заведения, частные и многоквартирные дома, а также предприятия.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и Херсонская городская военная администрация в Telegram

Дословно ГВА: "Ночью и утром армия РФ несколько раз обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. Попадания зафиксированы в разных районах города.

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Повреждены частные и многоквартирные дома, 2 учебных заведения, объект гражданской инфраструктуры, помещения предприятия.

В результате обстрелов возникло несколько пожаров. Информация уточняется".

Детали: В частности, сообщается, что ночью противник совершил танковый обстрел Херсона.

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Александр Прокудин сообщил, что около 05:00 в понедельник враг обстрелял центр города Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Информация о разрушениях устанавливается.