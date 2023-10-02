Ударные беспилотники будут доминировать в атаках России на Украину – Игнат 

Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовятся к тому, что в ближайшее время ударные дроны будут преобладать над ракетами в российских атаках по территории Украины.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей утром 2 октября и в эфире "Радио Свобода"

Детали: Журналист отметил, что сейчас украинские ПВО сбивают 70-80% дронов, - и спросил, будет ли сохраняться такая пропорциональность в дальнейшем: если сбивали 80 из 100, то будут ли сбивать 800 из 1000.

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Игнат ответил: "Пропорциональность будет сохраняться, когда мы будем получать пропорционально средства. Понимаете, сколько средств поражения Украина тратит на ракеты, БПЛА разведывательного типа и ударные БПЛА. Если враг будет увеличивать количество ударных дронов, безусловно, нам нужно увеличивать количество средств".

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что количество средств ПВО Украина может увеличивать только благодаря партнерам, поэтому продолжается постоянная работа с партнерами в формате "Рамштайн".

Прямая речь Игната: "Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, их становится больше – и, соответственно, нужно больше средств, которые будут рационально использоваться против этих БПЛА.

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Есть все признаки того, что будут именно ударные беспилотники больше доминировать в атаках. Поэтому и нам нужно делать выводы и готовиться к этому".

Детали: Игнат также подтвердил, что сентябрь 2023 года был рекордным месяцем по количеству атак РФ ударными дронами-камикадзе типа "Shahed".

"То, что Россия будет наращивать их производство и применять против Украины, мы уже говорим несколько месяцев... Это очевидные шаги, потому что ракет много не будет у России – собственного производства, я имею в виду", – отметил спикер Воздушных сил.

Игнат предположил, что в этом году РФ будет меньше использовать ракеты, чем в прошлом году, потому что ракета – это более мощное и дорогое оружие, чем дрон-камикадзе, также ее дольше производить.