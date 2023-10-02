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Россияне обстреляли Херсон и Харьков: есть раненые

Алена МазуренкоПонедельник, 2 октября 2023, 10:20
Россияне обстреляли Херсон и Харьков: есть раненые

Утром 2 октября российские оккупанты начали обстреливать Харьковскую область и Херсон. На Херсонщине утром ранения получила 59-летняя женщина, ночью из-за вражеского огня в больницу доставили двух девочек 12 и 13 лет. Харьковскую область предварительно обстреливали из С-300, информации о пострадавших пока нет.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, глава Херсонской МВА Роман Мрочко, карта тревог

Детали: Синегубов сообщил, что россияне наносят удары по Харьковщине. Он призвал жителей Харькова и области, находиться в укрытиях.

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Он отметил, что оккупанты нанесли не менее 5 ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попаданий.

Кроме того, армия РФ возобновила обстрел Херсона: "В городе раздаются мощные взрывы".

Мрочко призвал не выходить без надобности на улицу: "Оставайтесь в безопасных местах".

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Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне вражеский огонь повредил жилые дома, магазины, цех предприятия, детсад, гимназию, газопровод, бизнес-центр, гуманитарный штаб, церковь и станцию скорой помощи.

Дословно: "В результате ночных ударов по городу пострадала семья. В больницу доставили двух сестер, 12 и 13 лет.

У старшей - ранение живота средней степени тяжести, у младшей - острая реакция на стресс. Их 39-летней матери медпомощь оказали на месте.

Утром оккупанты обстреляли Золотую Балку. Там ранения получила 59-летняя местная жительница. Ее госпитализировали в медучреждение".

Воздушная тревога звучала на востоке страны. Сейчас тревога звучит во фронтовых областях.

Темы: ХарьковХерсонобстрел
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