Кулеба: Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на отсутствие решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна поддержка Штатов не пошатнулась.

Источник: Кулеба во время общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, "Европейская правда"

Прямая речь: "Вопрос в том, является ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, случаем или системой. Я думаю, это был случай. У нас очень глубокая дискуссия с обеими частями Конгресса, республиканцами и демократами".

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Детали: Он отметил, что на фоне потенциального шатдауна в Соединенных Штатах "решение было принято в том виде, в котором оно было".

Прямая речь: "Но мы сейчас работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы оно не повторилось ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы не считаем, что поддержка США пошатнулась".

Больше деталей: Как подчеркнул глава МИД, Соединенные Штаты понимают, что "на карту в Украине поставлено гораздо больше, чем просто Украина - речь идет о стабильности и предсказуемости мира".

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Он верит, что "можно найти необходимые решения".

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