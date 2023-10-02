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Кулеба: Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 10:33
Кулеба: Мы не считаем, что поддержка США пошатнулась
КУЛЕБА, ФОТО МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на отсутствие решения США о помощи Украине на фоне возможного шатдауна поддержка Штатов не пошатнулась.

Источник: Кулеба во время общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, "Европейская правда"

Прямая речь: "Вопрос в том, является ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, случаем или системой. Я думаю, это был случай. У нас очень глубокая дискуссия с обеими частями Конгресса, республиканцами и демократами".

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Детали: Он отметил, что на фоне потенциального шатдауна в Соединенных Штатах "решение было принято в том виде, в котором оно было".

Прямая речь: "Но мы сейчас работаем с обеими сторонами Конгресса, чтобы оно не повторилось ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы не считаем, что поддержка США пошатнулась".

Больше деталей: Как подчеркнул глава МИД, Соединенные Штаты понимают, что "на карту в Украине поставлено гораздо больше, чем просто Украина - речь идет о стабильности и предсказуемости мира".

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Он верит, что "можно найти необходимые решения".

Предыстория:

  • В эти выходные в США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине - чтобы увеличить шансы на его принятие.
  • После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДСША
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