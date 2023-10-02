За сутки из-за агрессии РФ погибли 5 гражданских, 16 ранены

В результате агрессии России за сутки 5 человек погибли, 16 человек получили ранения.

Источник: отчет ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов (59 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский и Черниговский районы из минометов, артиллерии, АГС.

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О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумская область: в воскресенье в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Великописаревская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады.

В результате обстрела из РСЗО (10 взрывов) по территории Дружбовской ТГ Шосткинского района было повреждено и загорелось админздание; поврежден магазин, 3 частных жилых дома с придомовыми постройками, квартира в двухэтажном жилом доме. Ранен гражданский человек.

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Середино-Будская громада: в результате минометного обстрела (9 взрывов) повреждены 2 частных домохозяйства, мотоцикл.

Днепропетровщина: ночью враг атаковал область ударными дронами. Подразделения ПвК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника.

В воскресенье враг бил по Никопольщине. Утром под обстрел попал районный центр. После обеда досталось Марганецкой громаде. Агрессор бил из тяжелой артиллерии и применил дрон-камикадзе, уничтожен дачный дом, еще один - поврежден; изуродованы 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач.

Прошло без погибших и пострадавших.

Запорожская: за прошедшие сутки рашисты нанесли 144 удара по 23 населенным пунктам.

124 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Преображенки, Белогорья, Полтавки, Степного, Пятихаток, Левадного, Каменского и других городов и сел на линии огня.

Враг совершил 3 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и Новодаровки, 13 БПЛА-атак Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки, Ольговского, Орехова и Малых Щербаков, а также ударил 4 авиаснарядами по Орехову и Роботино.

В результате артудара по Орехову ранения получили мужчины 64 и 55 лет. Поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: этой ночью враг из РСЗО обстрелял с. Подлиман Изюмского района. Горел 2-этажный дом, летняя кухня, хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В результате удара по пгт. Боровая Изюмского района вчера утром управляемой авиабомбой повреждены здания ООО "Боровая Агро". Горела крыша складского помещения. Также повреждения получили частное домовладение и автомобиль.

Также в воскресенье враг обстрелял пгт Боровая с РСЗО. Повреждены 3 частных домовладения.

В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района погиб гражданский мужчина около 50 лет. В городе поврежден частный дом и здания гражданского предприятия.

В Волчанске минометным обстрелом повреждены частный дом и автомобиль.

Поздно вечером враг нанес удар фугасной авиабомбой по пгт Купянск-Узловой Купянского района. Повреждены дом и хозяйственная постройка, произошли пожары.

В воскресенье на поле вблизи с. Донец и с. Благодатное Чугуевского района во время выполнения работ, на мине подорвался комбайн. Водитель комбайна получил незначительные повреждения, в госпитализации не нуждался.

Всего за сутки один человек погиб.

Луганщина: россияне обстреляли Новолюбовку и Невское. Ранения получил местный житель. Первую помощь ему оказали украинские военные, после чего гражданин был доставлен в больницу в Донецкой области.

В течение суток оккупанты попытались идти в наступление вблизи Макеевки, но были остановлены нашими Силами обороны.

Авиационные удары нанесены по Белогоровке. По этому населенному пункту враг бил и из артиллерии и минометов.

За сутки противник совершил 163 обстрела (552 снаряда).

Донецкая область: по населенным пунктам области россияне совершили за прошедшие сутки 22 обстрела. Под огнем рашистов - 11 населенных пунктов: Лиман, Торецк, Авдеевка, Часов Яр, Константиновка, пгт Алексеево-Дружковка, с.Новое, с.Новоукраинка, с.Александро-Калиново, с.Торское, с.Кондратовка.

Повреждены 35 жилых домов (из них: 6 - многоквартирных), 4 гражданских автомобиля, цех предприятия ООО "ДВЗ", сооружение электросети, детсад, 5 хозяйственных построек, железнодорожный путь, 2 ЛЭП, цех шахты, здание АО "Укртелекома".

В Донецкой области за сутки: 3 погибших и 5 раненых.

Николаевская область: в воскресенье силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" на Николаевщине уничтожены два российских разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР".

В воскресенье днем в результате артиллерийского обстрела Куцурубской громады возник пожар сухой травы на открытой территории возле одного из населенных пунктов. Пострадавших нет.

Херсонщина: около 05:00 враг обстрелял центр города Херсона. На месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Информация о разрушениях устанавливается.

За сутки по области противник совершил 71 обстрел (392 снаряда), из них по г. Херсон - 6 обстрелов (20 снарядов).

Россияне попали в районы 24 населенных пунктов области; территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе; магазин, здания учебного и медицинского учреждений, объект критической инфраструктуры в Бериславском районе.

В результате атаки жилого квартала Херсона с беспилотника возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец.

В воскресенье днем оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава. В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.

Под вражеским огнем была и Тягинка. Там смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома.

В результате атаки села Веселое в больницу с травмами конечностей и контузией доставили 63-летнюю женщину.

Вечером враг обстрелял Херсон из артиллерии. В результате обстрела ранения получила 39-летняя женщина и двое детей 12 и 13 лет.

За сутки по области один человек погиб, 6 - получили ранения, 2 из них - дети.