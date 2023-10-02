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Пока рано говорить, как выборы в Словакии повлияют на поддержку Украины – Кулеба

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 11:13

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сейчас рано утверждать, как результат выборов 30 сентября будет влиять на позицию Словакии по поддержке Украины.

Источник: Кулеба во время общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции и после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы".

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Темы: СловакиявиборыУкраина
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