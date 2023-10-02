Пока рано говорить, как выборы в Словакии повлияют на поддержку Украины – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сейчас рано утверждать, как результат выборов 30 сентября будет влиять на позицию Словакии по поддержке Украины.

Источник: Кулеба во время общения с журналистами в Киеве в понедельник перед началом неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции и после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы".

Реклама:

Напомним:

Словацкий экс-премьер Роберт Фицо, который выступает против военной поддержки Украины, и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии в эту субботу.

После объявления результатов Фицо повторил свои заявления о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

Читайте больше: Словакия в шаге от пророссийского разворота: остановят ли появление "нового Орбана" в ЕС