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Евросоюз расширится от Лиссабона до Луганска – глава МИД Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 12:00
Евросоюз расширится от Лиссабона до Луганска – глава МИД Германии
Анналена Бербок. фото из ее Facebook

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев заявила, что Европейский Союз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска.

Источник: Бербок, общаясь с журналистами в столице, куда она прибыла для участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Будущее Украины - в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС".

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Детали: Бербок заверила, что европейские друзья и партнеры будут поддерживать Украину на этом пути. В этой связи она также подчеркнула, что Украина способна проводить впечатляющие реформы на фоне ужасной российской агрессии.

"Это вещи, такие как изменение законодательства в сфере юстиции, в сфере медиа, но также которые касается борьбы с коррупцией, и об этом мы открыто говорим с нашими партнерами здесь, в Украине, что мы вместе можем расширять этот путь", – отметила Бербок.

Глава МИД Германии прибыла в Украину второй раз этой осенью.

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Что предшествовало: Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

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Темы: ЕСевроинтеграция
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