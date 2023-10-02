Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Брат и сестра разбились после падения с 24 этажа в Киеве

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 12:38
Брат и сестра разбились после падения с 24 этажа в Киеве
иллюстративное фото полиции

Киевские полицейские устанавливают обстоятельства падения девушки и парня с балкона многоэтажки и их гибели.

Источник: столичная полиция

Детали: 2 октября около 12:00 часов в столичную полицию поступила информация о том, что вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.

Реклама:

По этому адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и Днепровского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.

Предварительно полицейские установили, что погибшие - это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. Сейчас полицейские общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.

Отмечается, что после установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят событию соответствующую правовую квалификацию.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевчрезвычайное происшествиеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы

В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир

Все новости...
Киев
В Киеве задержали бизнесмена, который хотел вступить в "Армию дронов", чтобы шпионить для ФСБ
Сентябрь в Киеве завершился температурными рекордами
Боррель приехал в Киев: с Зеленским почтили память погибших защитников
Последние новости
06:18
На ВОТ востока захватчики срывают отопительный сезон – сопротивление
05:20
США отправляют второй авианосец в восточное Средиземноморье – СМИ
04:14
МО РФ заявило о 27 украинских беспилотниках, которые атаковали Россию
03:46
фотоНа Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил 6-летнего ребенка
02:54
Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW
01:46
Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ
01:18
Защитники сбили вражеский СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и систему "Сонцепёк" – Тарнавский
00:58
Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе
00:26
Президент Палестины заявил Байдену, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы
23:32
Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива
Все новости...
Реклама: