Брат и сестра разбились после падения с 24 этажа в Киеве

Киевские полицейские устанавливают обстоятельства падения девушки и парня с балкона многоэтажки и их гибели.

Источник: столичная полиция

Детали: 2 октября около 12:00 часов в столичную полицию поступила информация о том, что вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие обнаружили двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.

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По этому адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и Днепровского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.

Предварительно полицейские установили, что погибшие - это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. Сейчас полицейские общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.

Отмечается, что после установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят событию соответствующую правовую квалификацию.