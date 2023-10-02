Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сложился как "домино": прокуратура поведала детали падения моста в Киеве, идет расследование

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 13:11
Сложился как домино: прокуратура поведала детали падения моста в Киеве, идет расследование
фото прокуратуры

По факту обрушения конструкций Дегтяревского моста в Киеве столичные правоохранители начали уголовное производство.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Начато досудебное расследование по факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по ул. Дегтяревской и ул. А. Довженко в Шевченковском районе столицы.

Реклама:

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины".

 
фото прокуратуры

Детали: В сообщении прокуроров отмечается, что 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок.

Около 16:20 при установлении седьмой балки последняя потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. После этого началась цепная реакция, которая привела к повреждению ранее установленных мостовых балок и их падению на проезжую часть.

ВИДЕО ДНЯ

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Согласно материалам следствия, реконструкцию путепровода по заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводит ООО "Ростдорстрой" с привлечением субподрядных организаций.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены работники строительной компании, которые проводили работы, и заказчик работ - коммунальная корпорация "Киевавтодор".

В рамках производства будут назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций.

Следственные действия продолжаются.

Дословно: "Также сообщаем, что действия должностных лиц подрядной организации ООО "Ростдорстрой" проверяются в рамках еще одного уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными в 2021-2023 годах на проведение капитального ремонта дорог и путепроводов в г. Киеве путем завышения стоимости изделий, проведения некачественных работ и поставки некачественных материалов.

В данном уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия и продолжаются судебные экспертизы".

Темы: Киевчрезвычайное происшествиепрокуратурадороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Киев
СБУ задержала бизнесмена, который хотел вступить в "Армию дронов", чтобы шпионить для ФСБ
Брат и сестра разбились после падения с 24 этажа в Киеве
Сентябрь в Киеве завершился температурными рекордами
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: