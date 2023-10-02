Сложился как "домино": прокуратура поведала детали падения моста в Киеве, идет расследование

По факту обрушения конструкций Дегтяревского моста в Киеве столичные правоохранители начали уголовное производство.

Источник: Киевская городская прокуратура

Дословно: "Начато досудебное расследование по факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по ул. Дегтяревской и ул. А. Довженко в Шевченковском районе столицы.

Реклама:

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины".

фото прокуратуры

Детали: В сообщении прокуроров отмечается, что 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок.

Около 16:20 при установлении седьмой балки последняя потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. После этого началась цепная реакция, которая привела к повреждению ранее установленных мостовых балок и их падению на проезжую часть.

ВИДЕО ДНЯ

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Согласно материалам следствия, реконструкцию путепровода по заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводит ООО "Ростдорстрой" с привлечением субподрядных организаций.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены работники строительной компании, которые проводили работы, и заказчик работ - коммунальная корпорация "Киевавтодор".

В рамках производства будут назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций.

Следственные действия продолжаются.

Дословно: "Также сообщаем, что действия должностных лиц подрядной организации ООО "Ростдорстрой" проверяются в рамках еще одного уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными в 2021-2023 годах на проведение капитального ремонта дорог и путепроводов в г. Киеве путем завышения стоимости изделий, проведения некачественных работ и поставки некачественных материалов.

В данном уголовном производстве проводятся следственные (розыскные) действия и продолжаются судебные экспертизы".