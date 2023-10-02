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Польша не участвовала в Форуме оборонных индустрий, хотя ее приглашали – посол

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 13:53
Польша не участвовала в Форуме оборонных индустрий, хотя ее приглашали – посол
Первый Международный форум оборонных индустрий в Киеве, фото Офиса президента Украины

Польша получила приглашение на Форум оборонных индустрий в Киеве одной из первых, однако не приняла в нем участия в прошлую пятницу.

Источник: украинский посол Василий Зварич в интервью польскому TVN24, цитирует "Европейская правда"

Детали: Интервьюер спросил Зварича, почему представителей Польши не было на встрече Владимира Зеленского в Киеве с представителями оборонной промышленности многих стран.

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Прямая речь посла: "Это вопрос к польской стороне, потому что Польша одной из первых получила приглашение на событие. 

Это суверенное решение каждой страны. Мы посылаем приглашение, а страна решает, принимать его или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы уважаем такие решения, но это не причина обвинять Украину в том, что Польша не присутствовала".

Напомним: На исторической встрече глав МИД стран Евросоюза в Киеве 2 октября Польша – одна из трех стран, которые представлены не на уровне министра иностранных дел.

ВИДЕО ДНЯ

Форум оборонных индустрий проходил в Киеве 29 сентября. На нем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома.

Темы: Польшамеждународные отношенияпроизводствооружие
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