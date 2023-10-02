Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Пауза после 11-го пакета санкций уже слишком затянулась

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 16:38
Зеленский: Пауза после 11-го пакета санкций уже слишком затянулась
Зеленский. фото Офису президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что пауза во введении санкций против России за ее агрессию против Украины после принятия Евросоюзом 11-го санкционного пакета слишком затянулась.

Источник: выступление главы государства на заседании министров иностранных дел государств - членов ЕС, которое цитирует Офис президента

Детали: Зеленский отметил, что санкционного давления на Россию очевидно мало. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов.

Реклама:

По словам президента, нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций.

Любые поставки в Россию, которые позволяют ей увеличивать военное производство, должны прекратиться, подчеркнул глава государства.

Прямая речь: "Это четкий интерес не только Украины, но и каждого в мире, кто хочет скорейшего завершения этой войны. И я благодарю тех из вас, кто уже мощно помогает нам в противодействии обхода санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Нужно активизировать работу и по новому санкционному пакету Евросоюза. Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась.

Очевидно, нужны санкции против российской атомной отрасли - и за то, что Россия делает на Запорожской атомной станции, и как шаг безопасности против использования сомнительных российских атомных технологий. Сомнительных как с точки зрения безопасности, так и с политической точки зрения.

Необходимо и продолжение санкционного давления на другие сектора экономики государства-террориста.

Важно также расширить санкции против Ирана в чувствительных для него отраслях, в частности по импорту оборудования и химикатов. Каждый иранский ударный дрон, который бьет по европейским городам в Украине, это причина для санкционного давления".

Темы: санкциивойнаЕСЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT

В Польше начались парламентские выборы

Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

Все новости...
санкции
Еще одна страна ЕС закроет границу для авто с российскими номерами
Японский запрет затормозил торговлю подержанными авто из РФ
США следят, чтобы Россия не могла продавать нефть выше ценового потолка – Белый дом
Последние новости
10:03
ХАМАС заявляет о более 2300 погибших палестинцев за неделю
09:47
фотоУченые разработали детализированную карту человеческого мозга
09:31
Лидеры стран ЕС проведут виртуальный саммит по Ближнему Востоку
09:12
Враг ночью атаковал Херсонщину, есть пострадавший
08:51
Израиль перенес операцию в секторе Газа, которую планировал на выходные - NYT
08:40
В Польше начались парламентские выборы
08:27
Россия ночью ударила по частному дому на Харьковщине, двое погибших
07:56
Защитники уничтожили еще 880 оккупантов и 8 вражеских танков
07:43
фотоНочью враг нанес удары по Никопольскому району, возник пожар – ОВА
06:54
На фронте произошло 60 боевых столкновений – сводка Генштаба
Все новости...
Реклама: