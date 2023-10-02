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Зеленский: Пауза после 11-го пакета санкций уже слишком затянулась

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 октября 2023, 16:38
Зеленский: Пауза после 11-го пакета санкций уже слишком затянулась
Зеленский. фото Офису президента

Президент Владимир Зеленский отмечает, что пауза во введении санкций против России за ее агрессию против Украины после принятия Евросоюзом 11-го санкционного пакета слишком затянулась.

Источник: выступление главы государства на заседании министров иностранных дел государств - членов ЕС, которое цитирует Офис президента

Детали: Зеленский отметил, что санкционного давления на Россию очевидно мало. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов.

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По словам президента, нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций.

Любые поставки в Россию, которые позволяют ей увеличивать военное производство, должны прекратиться, подчеркнул глава государства.

Прямая речь: "Это четкий интерес не только Украины, но и каждого в мире, кто хочет скорейшего завершения этой войны. И я благодарю тех из вас, кто уже мощно помогает нам в противодействии обхода санкций.

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Нужно активизировать работу и по новому санкционному пакету Евросоюза. Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась.

Очевидно, нужны санкции против российской атомной отрасли - и за то, что Россия делает на Запорожской атомной станции, и как шаг безопасности против использования сомнительных российских атомных технологий. Сомнительных как с точки зрения безопасности, так и с политической точки зрения.

Необходимо и продолжение санкционного давления на другие сектора экономики государства-террориста.

Важно также расширить санкции против Ирана в чувствительных для него отраслях, в частности по импорту оборудования и химикатов. Каждый иранский ударный дрон, который бьет по европейским городам в Украине, это причина для санкционного давления".

Темы: санкциивойнаЕСЗеленский
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