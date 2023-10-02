Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Херсонщине подорвался и погиб наемный рабочий, который превратил трактор в разминировщик

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 2 октября 2023, 16:54
На Херсонщине подорвался и погиб наемный рабочий, который превратил трактор в разминировщик
ФОТО: GETTY

В результате подрыва на мине погиб житель Николаевщины, которого хозяин земли на Херсонщине нанял для разминирования.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА 

Дословно: "Владелец одного из фермерских хозяйств устно договорился с жителями Николаевской области, чтобы те провели разминирование его полей (в селе Чкалово - ред.). Нанятые "эксперты" не имели лицензий. 

Реклама:

Для разминирования они использовали трактор заказчика. Только добавили к нему самодельную конструкцию, которая должна была выполнять функцию техники для разминирования. 

За рулем агрегата был 32-летний мужчина. Во время выполнения работ трактор подорвался на мине, а руководитель погиб на месте". 

Детали: Херсонская ОВА отмечает, что люди, которые предлагают услуги по разминированию, подвергают себя опасности. 

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Понимаем, аграриям хочется как можно быстрее вернуться к работе. Но следует обращаться к лицензированным компаниям, которые имеют соответствующие разрешения, а значит - и надлежащую подготовку и оборудование".

Темы: Херсонская областьразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива

Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала

Зеленский: Мир понимает, к чему готовится Россия, будем отвечать мощно

ЦАХАЛ наносит массированные авиаудары и завершает подготовку к наземной операции в Секторе Газы

В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир

ХАМАС поблагодарил Путина за "позицию"

Все новости...
Херсонская область
Ночью россияне несколько раз обстреляли Херсон с левого берега Днепра
4 дрона сбили в Криворожском районе и на Херсонщине, но есть и попадания − Гуменюк
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину: есть погибший и раненые
Последние новости
02:54
Атакуя Авдеевку, россияне сталкиваются со значительными проблемами – ISW
01:46
Израиль повторно атаковал сирийский международный аэропорт – СМИ
01:18
Защитники сбили вражеский СУ-25, уничтожили БМПТ "Терминатор" и систему "Сонцепёк" – Тарнавский
00:58
Враг бил по Сумщине, обстреливал FPV дронами-камикадзе
00:26
Президент Палестины заявил Байдену, что исключает эвакуацию палестинцев из Газы
23:32
Первый эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Тель-Авива
23:17
Сын Эрдогана пришел на пропалестинский марш в Стамбуле – СМИ
22:50
Обстрелы Донетчины: в Авдеевке россияне убили женщину, в Очеретино ранили мужчину
22:14
Лубинец: Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Сектора Газы за два часа до начала
21:51
Правящая партия Грузии не поддержала в ПАСЕ резолюцию о признании России диктатурой
Все новости...
Реклама: