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На Херсонщине подорвался и погиб наемный рабочий, который превратил трактор в разминировщик

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 2 октября 2023, 16:54
На Херсонщине подорвался и погиб наемный рабочий, который превратил трактор в разминировщик
ФОТО: GETTY

В результате подрыва на мине погиб житель Николаевщины, которого хозяин земли на Херсонщине нанял для разминирования.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА 

Дословно: "Владелец одного из фермерских хозяйств устно договорился с жителями Николаевской области, чтобы те провели разминирование его полей (в селе Чкалово - ред.). Нанятые "эксперты" не имели лицензий. 

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Для разминирования они использовали трактор заказчика. Только добавили к нему самодельную конструкцию, которая должна была выполнять функцию техники для разминирования. 

За рулем агрегата был 32-летний мужчина. Во время выполнения работ трактор подорвался на мине, а руководитель погиб на месте". 

Детали: Херсонская ОВА отмечает, что люди, которые предлагают услуги по разминированию, подвергают себя опасности. 

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Дословно: "Понимаем, аграриям хочется как можно быстрее вернуться к работе. Но следует обращаться к лицензированным компаниям, которые имеют соответствующие разрешения, а значит - и надлежащую подготовку и оборудование".

Темы: Херсонская областьразминирование
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