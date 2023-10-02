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ЕС достиг консенсуса относительно членства Украины, остался вопрос времени - Кулеба

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 17:38
ЕС достиг консенсуса относительно членства Украины, остался вопрос времени - Кулеба
Дмитрий Кулеба, Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Европейском Союзе есть консенсус относительно того, принимать ли Украину.

Источник: Кулеба на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД государств Евросоюза в Киеве, передает "Европейская правда"

Детали: По словам главы МИД, за столом переговоров министров "чувствовался консенсус: это (членство Украины. – Ред.) только вопрос времени".

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"Все настроены двигаться вперед с максимальной скоростью с учетом всех реформ, которые проводила, проводит и будет проводить Украина", – отметил министр.

"Наш ключевой сигнал был такой: мы выполним все семь ключевых рекомендаций Еврокомиссии для открытия переговоров о членстве. Ожидаем, что они будут оценены честно, прозрачно, без дополнительных условий. И атмосфера свидетельствует, что у нас есть консенсус по этому поводу", – добавил Кулеба.

Напомним:

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  • Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.
  • Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

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Темы: ЕСУкраина
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