Кулеба: Членство Украины в ЕС будет первосортным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никаких дискуссий между Украиной и ЕС относительно неполного членства не ведется.

Источник: Кулеба на пресс-конференции в Киеве по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, отвечая на вопрос "Европейской правды"

Детали: Глава МИД комментировал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, который на прошлой неделе сказал, что Украину не устроит членство в ЕС "второго сорта".

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По его словам, таких предложений к Киеву в Брюсселе не звучало, и дискуссия ведется согласно пониманию, что Украина станет полноправным членом ЕС.

"Украина – первосортное государство, и ее членство в ЕС тоже будет первосортным", – добавил Кулеба.

В свою очередь топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что понятие "частичного или 35-процентного членства" в ЕС не существует.

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"Членство – это членство. Я не понимаю, откуда это берется", – отметил он.

Напомним: Ранее СМИ сообщили, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полного членства в ЕС, который базируется на четырех различных концентрических кругах членства. Это могло бы стать основой для постепенной интеграции.

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