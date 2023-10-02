ГУР: России не хватает средств ПВО, поэтому она перекидывает их с Дальнего Востока

В ГУР сообщили, что события в России свидетельствуют о том, что ей не хватает собственных средств противовоздушной и противоракетной обороны, и она опрокидывает их с Дальнего Востока.

Источник: представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "События в самой Москве, Брянщине или Курщине, свидетельствуют, что у врага не хватает средств противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить свою территорию. И они вынуждены перебрасывать системы ПВО с других направлений, в частности с дальневосточного.

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Это повод задуматься и для военно-политического командования и, прежде всего, для самого российского общества: а что им важнее: распределять системы ПВО на временно оккупированных территориях или прикрывать свою".