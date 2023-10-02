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Дания выделит более 13 млн евро на боеприпасы для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 20:48
Дания выделит более 13 млн евро на боеприпасы для Украины
ФЛАГ ДАНИИ, ФОТО PIXABAY

Дания выделит 100 млн датских крон (более 13 млн евро) на совместный европейский заказ артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Украины под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министерство обороны Дании.

Детали: Ожидается, что боеприпасы будут доставлены Украине в 2024 году.

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По словам министра обороны Троельса Лунда Поульсена, Дания будет способствовать дальнейшим совместным закупкам боеприпасов и остается готовой поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

"Украинцы все еще находятся в ситуации, когда им срочно нужны артиллерийские боеприпасы. Мы должны что-то с этим сделать, и этим вкладом Дания в сотрудничестве с рядом других стран ЕС берет на себя ответственность за поставки Украине 155-мм боеприпасов", – сказал он.

Ранее сообщалось, что семь государств-членов Европейского Союза заказали боеприпасы в рамках схемы совместных закупок ЕС под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA), направленной на предоставление Украине артиллерийских снарядов.

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Как известно, ЕС оказывает поддержку странам-членам в поставках артиллерийских боеприпасов и ракет из национальных запасов; агрегировании спроса и совместной закупке 155-мм боеприпасов; а также в наращивании производственных мощностей европейской оборонной промышленности.

Регламент "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), разработанный в Европейском Союзе для увеличения производства боеприпасов и ракет, вступил в силу 23 июля. Напомним, что ASAP является составляющей плана Европейского Союза по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенного в марте 2022 года.

Подробнее читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

Темы: Данияпомощь Украине
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