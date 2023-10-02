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В полиции говорят, что бессильны перед ресторанами, которые нарушают комендантский час

Роман Кравец, Евгений КизиловПонедельник, 2 октября 2023, 20:58
В полиции говорят, что бессильны перед ресторанами, которые нарушают комендантский час
клуб Boho, фото: facebook.com/boho.kiev)

В полиции жалуются, что не имеют правового механизма для привлечения к ответственности клубов и ресторанов, которые продолжают работать во время действия комендантского часа.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Накануне журналисты УП наведались в киевский ночной клуб "Бохо" и заметили, что несмотря на действие комендантского часа, заведение активно принимает посетителей. Это можно легко заметить, ведь у входа останавливаются машины и из них в клуб заходят люди.

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Журналисты обратились за помощью к двум экипажам полиции, но те отказались проверять заведение, перед которым на тот момент собралась очередь из 20 посетителей.

"Украинская правда" спросила главу МВД Игоря Клименко, почему клуб "Бохо" работает в комендантский час и почему сотрудники полиции много месяцев не замечают это нарушение и игнорируют вызовы местных жителей.

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Клименко заверил, что полицейские "однозначно не игнорируют" работу клуба и "патрули выезжают по адресу", но заставить владельцев клуба придерживаться правил не получается.

Прямая речь: "Такие заведения маскируют свою работу. По внешним признакам и не скажешь, что ресторан или клуб работает: в окнах темно, музыки нет. Пропускают клиентов скрыто, по предварительной записи. 

У полицейских нет оснований вломиться внутрь. Для этого нужна санкция суда...

Сейчас по городу работают специальные патрули. Дежурят возле заведений, по которым граждане неоднократно давали сигналы. Но это полумеры. Решение этого вопроса - комплексное и требует привлечения различных органов власти. Если проще: дайте правовой механизм, будем использовать".

Больше деталей: По словам Клименко, единственное что удалось, так это составить на администратора клуба "Бохо" админпротокол за нарушение правил торговли алкоголем. Дело в суде.

Темы: комендантский часполицияКиев
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