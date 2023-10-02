На взятке в 2 миллиона задержали мэра Сум

Правоохранители разоблачили при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета.

Источник: СБУ и НАБУ

Детали: Правоохранители не сообщают имя городского головы, но на сайте Сумского горсовета оно есть - это Александр Лысенко.

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Вместе с Лысенко задержан директор департамента инфраструктуры горсовета. На сайте сказано, что его зовут Александр Журба.

Александр Журба фото горсовета

Задержание директора департамента инфраструктуры Александра Журбы фото: источник в правоохранительных органах

Сообщается, что операцию по задержанию проводили Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро. Они задержали чиновников с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.

Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали от предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

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Справка: Лысенко в должности с 2014 года, был переизбран в 2020 году.