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На взятке в 2 миллиона задержали мэра Сум

Евгений КизиловПонедельник, 2 октября 2023, 21:25
На взятке в 2 миллиона задержали мэра Сум
Мэр Сум Александр Лысенко, фото с сайта горсовета

Правоохранители разоблачили при получении взятки мэра Сум Александра Лысенко и директора одного из департаментов городского совета.

Источник: СБУ и НАБУ

Детали: Правоохранители не сообщают имя городского головы, но на сайте Сумского горсовета оно есть - это Александр Лысенко.

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Вместе с Лысенко задержан директор департамента инфраструктуры горсовета. На сайте сказано, что его зовут Александр Журба.

 
Александр Журба
фото горсовета
 
Задержание директора департамента инфраструктуры Александра Журбы
фото: источник в правоохранительных органах

Сообщается, что операцию по задержанию проводили Служба безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро. Они задержали чиновников с поличным во время получения последнего транша взятки в 1,4 млн грн.

Чиновники требовали взятки от местных предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса в городе. Они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты требовали от предпринимателей 2 млн 130 тыс. грн. В случае отказа платить - угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

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Справка: Лысенко в должности с 2014 года, был переизбран в 2020 году.

 
В центре на фото мэр Сум Александр Лысенко
фото: источник в правоохранительных органах

Темы: Сумывзяткаместная власть
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