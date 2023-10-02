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Ключевая цель в этом году выйти на начало переговоров по членству в ЕС – Зеленский

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 октября 2023, 22:50
Ключевая цель в этом году выйти на начало переговоров по членству в ЕС – Зеленский
Владимир Зеленский на заседании министров иностранных дел государств – членов ЕС. Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам выездного заседания министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза в Киеве сообщил, что одной из основных тем была интеграция Украины в ЕС.

Источник: вечернее обращение Зеленского 2 октября

Прямая речь: "Наша ключевая интеграционная цель – в этом году выйти на начало переговоров по членству. И сегодня я снова услышал на встречах, на переговорах, что это абсолютно возможно. Украина точно выполнит свою часть работы: 7 рекомендаций Еврокомиссии. Очень важно, чтобы была аналогичная готовность к политическому решению по Украине. По поводу начала переговоров со стороны ЕС: всех государств-членов".

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Детали: Зеленский отметил, что имел возможность пообщаться со всеми высшими дипломатами ЕС на двустороннем уровне. Обсуждали защиту Украины в войне и санкции.

Темы: ЗеленскийЕС
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