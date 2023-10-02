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Украина и Польша входят в период "спада" - МИД Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 23:41
Украина и Польша входят в период спада - МИД Польши
ФОТО: РОБЕРТ НОЙМАН / FORUM

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил свое отсутствие на встрече глав МИД государств Европейского Союза состоянием здоровья, а также "спадом" в польско-украинских отношениях.

Источник: "Европейская правда"  со ссылкой на Рау в эфире Polsat News

Детали: Глава польского МИД назвал неформальную встречу министров в Киеве "важной", а свое отсутствие на ней прокомментировал так: "На это есть много причин, в том числе и состояние здоровья".

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"Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада. Сейчас, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и мое отсутствие является частично выражением этого", – подчеркнул он.

На вопрос, связано ли его отсутствие в Киеве с речью Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, Рау прямо не ответил, но подчеркнул, что Украина и Польша имеют "абсолютно общий стратегический интерес – остановить российский империализм".

"Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, еще и так, как это произошло – на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привел к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось", – считает польский дипломат.

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Напомним, отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "неизбежным" выход из кризиса в отношениях Польши и Украины.

Читайте о том, какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей, а также о том, как в Польше воспринимают торговую войну с Украиной.

Темы: Польша
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