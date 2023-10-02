Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина и Польша входят в период "спада" - МИД Польши

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 23:41
Украина и Польша входят в период спада - МИД Польши
ФОТО: РОБЕРТ НОЙМАН / FORUM

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау объяснил свое отсутствие на встрече глав МИД государств Европейского Союза состоянием здоровья, а также "спадом" в польско-украинских отношениях.

Источник: "Европейская правда"  со ссылкой на Рау в эфире Polsat News

Детали: Глава польского МИД назвал неформальную встречу министров в Киеве "важной", а свое отсутствие на ней прокомментировал так: "На это есть много причин, в том числе и состояние здоровья".

Реклама:

"Но прежде всего это связано с тем, что в политике, в частности двусторонней политике, между разными странами, мы имеем период бума и спада. Сейчас, что касается отношений между Польшей и Украиной, мы входим в период спада, и мое отсутствие является частично выражением этого", – подчеркнул он.

На вопрос, связано ли его отсутствие в Киеве с речью Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, Рау прямо не ответил, но подчеркнул, что Украина и Польша имеют "абсолютно общий стратегический интерес – остановить российский империализм".

"Инцидент с переносом секторального спора на международный форум, еще и так, как это произошло – на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, привел к тому, что доверие нашего общества к нынешней политике украинского правительства в отношении Польши, мягко говоря, пошатнулось", – считает польский дипломат.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает "неизбежным" выход из кризиса в отношениях Польши и Украины.

Читайте о том, какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей, а также о том, как в Польше воспринимают торговую войну с Украиной.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Польша
Украина получила от Польши первые танки Leopard после ремонта
В Польше заявили, что их крупнейший оборонный концерн не звали на форум в Киеве
Польша не участвовала в Форуме оборонных индустрий, хотя ее приглашали – посол
Последние новости
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
Все новости...
Реклама: