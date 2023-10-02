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Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в декабре

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 2 октября 2023, 23:47
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в декабре
ФОТО: GETTY IMAGES

Очередное, девятое по счету заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое отслеживает прогресс в воплощении Соглашения об ассоциации, состоится в декабре.

Источниксообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль по итогам встречи с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, пишет "Европейская правда".

Детали: "Украина и ЕС проведут следующее заседание Совета ассоциации в декабре этого года. Об этом договорились во время встречи с высоким представителем Евросоюза Жозепом Боррелем", – написал украинский премьер в Telegram.

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Он не уточнил, где и когда именно будет проходить заседание Совета ассоциации.

Напомним, последнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоялось 5 сентября 2022 года в Брюсселе. По его итогам стороны подписали четыре секторальных соглашения.

Совет ассоциации Украина-ЕС функционирует в соответствии с Соглашением об ассоциации и осуществляет контроль и мониторинг применения и выполнения Соглашения и периодически пересматривает функционирование Соглашения в свете его целей.

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Совет ассоциации состоит из членов правительства Украины и членов Совета ЕС и Европейской комиссии. Делегацию Украины на заседаниях возглавляет премьер-министр, делегацию ЕС – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Темы: ЕСУкраина
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