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В Пентагоне на оружие для Украины осталось $5,2 млрд – WSJ

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 00:12
В Пентагоне на оружие для Украины осталось $5,2 млрд – WSJ
ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ФОТОГРАФИЯ, STEFANI BARGE/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Эти 5,2 миллиарда долларов примерно эквивалентны стоимости оружия, которое администрация Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев.

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Но, по информации издания, этих денег может хватить лишь на несколько месяцев.

5,2 миллиарда долларов составляет примерно 12% от общей помощи в сфере безопасности в размере 43,9 миллиарда долларов США, которую США направили в Украину после вторжения России.

Счет, который США использовали для долгосрочной программы модернизации украинской армии и повышения ее совместимости с НАТО - пустой, пишет WSJ. 

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Кроме этого счет, который использовался для пополнения арсенала оружия в США после оказания помощи Украине также сократился примерно до 1,6 миллиарда долларов - этого недостаточно для нужд Пентагона, говорят чиновники.

Предыстория:

  • В эти выходные в США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине - чтобы увеличить шансы на его принятие.
  • После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.
  • В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.

Темы: СШАоружиевойна
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