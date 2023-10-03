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ВСУ отбили атаки россиян на 5 направлениях, за сутки было 35 боестолкновений − Генштаб

Ирина БалачукВторник, 3 октября 2023, 07:26
ВСУ отбили атаки россиян на 5 направлениях, за сутки было 35 боестолкновений − Генштаб
Фото иллюстративное из Facebook ОК "Юг"

Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском и Запорожском направлениях, нанесли удары по районам сосредоточения россиян и их техники. 

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 3 октября

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. В общем, враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства". 

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Детали: На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки россиян в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении россиян пытались восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области, но успеха не имели. Кроме того, украинские защитники успешно отбили атаки врага в районе восточнее Степного Донецкой области. Враг совершил 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

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На Шахтерском направлении украинские воины успешно отбили атаки противника вблизи Старомайорского и Ровнополя Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и на Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 − по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 станции РЭБ и 4 артиллерийских средства противника.

Темы: УкраинавойнаГенштаб
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