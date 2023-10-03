Путин объявит, что идет на следующий срок в ноябре на выставке своих достижений – росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин в ноябре 2023 года может объявить о намерении баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Это произойдет во время "выставки его достижений", тем временем Кремль уже формирует список доверенных лиц.

Источник: российские прокремлевские издания "Коммерсант" и "РБК"

Детали: По данным собеседников издания, старт "неформальной президентской кампании" намечен на ноябрь и приурочен к открытию международной выставки-форума "Россия".

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На этой площадке Путин может объявить о своем выдвижении.

В СМИ отмечают, что есть и другие варианты, а окончательное решение примет только сам Путин. При этом там не уточняют о каких именно "вариантах" идет речь.

Выставка, на которой 70-летний диктатор планирует объявить свое решение, будет работать с 4 ноября по 12 апреля, то есть в течение всей президентской компании.

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Она проводится, согласно указу Путина, "в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики" и "положительного опыта развития субъектов РФ".

"Фактически это достижение Владимира Путина", - пояснил смысл выставки еще один источник СМИ.

Саму президентскую кампанию собеседники СМИ описали так: "Россия - отдельная цивилизация", "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются.

Именно эти тезисы Кремль и лично Путин регулярно используют для оправдания войны против Украины.

По закону РФ президентские выборы 2024 года должны быть назначены в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.

Кроме того, Кремль начал составлять список доверенных лиц к президентским выборам. Среди критериев отбора - поддержка СВО, узнаваемость и способность к обучению.

Со ссылкой на источники СМИ сообщают, что администрация Путина попросила регионы составить такие списки, а на прошлой неделе власти российских регионов уже направили свои предложения в Москву.

По словам двух собеседников, главная задача доверенного лица - "увеличить уровень поддержки кандидата и ни в коем случае не допустить его снижения".

Люди, которых занесли в списки, должны были соответствовать нескольким критериям, в частности публично поддерживать президента и "специальную военную операцию", то есть войну против Украины. Также они должны были быть хорошо узнаваемыми.

Доверенные лица также должны представлять различные сферы общественной жизни, быть готовыми участвовать в избирательной кампании и "нести временные расходы", иметь навыки публичных выступлений, опыт участия в дебатах и быть "обученными".

Кремль сообщил властям регионов, что кандидатов в доверенные лица будут обучать навыкам публичных выступлений и "основным смыслам избирательной кампании и ценностям, которые защищает кандидат". Обучение, по словам источников, пройдет в октябре - декабре.

На выборах 2018 года у Путина было не менее 476 доверенных лиц. В их число входили спортсмены, телеведущие, актеры, певица Лариса Долина, рэпер Тимати и тд.