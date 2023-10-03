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Проверки украинского зерна перенесут в порт Клайпеды – договоренность Польши, Украины и Литвы

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 11:22
Проверки украинского зерна перенесут в порт Клайпеды – договоренность Польши, Украины и Литвы
порт Клайпеды. иллюстративное фото из Википедии

Ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль для украинского зерна, которое идет транзитом через Литву, в течение следующих двух дней перенесут с украинско-польской границы в литовский порт Клайпеда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и министра по вопросам сельского хозяйства Польши Роберта Телуса

Детали: Договоренность позволит ускорить транзит по территории Польши.

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"Мы договорились по важному вопросу. Со среды проверки украинского зерна, которое идет транзитом через Литву, переносятся с украинско-польской границы на литовскую территорию, в литовский порт", – сказал польский министр, которого цитирует RMF 24.

Он отметил, что "это хорошее дело в построении этого транзита, в построении этого коридора солидарности, который мы, как Польша, построили в Европе".

В украинском министерстве отметили, что Украина предложила перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт, а правительства Польши и Литвы поддержали такой механизм контроля и считают это конструктивным шагом.

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Что предшествовало: СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом.

Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров.

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