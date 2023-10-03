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В Киеве военный застрелил двух сослуживцев, полиция начала расследование

Алена МазуренкоВторник, 3 октября 2023, 11:24
В Киеве военный застрелил двух сослуживцев, полиция начала расследование
иллюстративное фото из Facebook Генштаба

Столичная полиция расследует обстоятельства убийства военнослужащим ВСУ двух своих сослуживцев в центре Киева, виновника задержали.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на столичное главное управление полиции

Дословно: "Полиция Киева расследует обстоятельства убийства военнослужащим его сослуживцев по службе. Стрелок задержан. Дело открыто по ст. 115 ч. 2 (умышленное убийство)".

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Детали: В главке уточнили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье 2 октября на ул. Лаврской в центре Киева.

Темы: КиевполицияубийствоВооруженные силы
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