В Киеве военный застрелил двух сослуживцев, полиция начала расследование

Столичная полиция расследует обстоятельства убийства военнослужащим ВСУ двух своих сослуживцев в центре Киева, виновника задержали.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на столичное главное управление полиции

Дословно: "Полиция Киева расследует обстоятельства убийства военнослужащим его сослуживцев по службе. Стрелок задержан. Дело открыто по ст. 115 ч. 2 (умышленное убийство)".

Реклама:

Детали: В главке уточнили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье 2 октября на ул. Лаврской в центре Киева.