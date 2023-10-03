В МВД объяснили, почему до сих пор нужен комендантский час в тылу
Комендантский час в тыловых регионах Украины нужен для поддержания дисциплины и профилактики преступности.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Украинской правде"
Детали: На вопрос, в чем логика комендантского часа в тыловых регионах через полтора года после начала полномасштабной войны, Клименко ответил:
Прямая речь: "Дисциплина должна быть в тыловых регионах. И профилактика преступности. В это время, например, четыре, пять или шесть часов - в каждой области есть свой комендантский час - мы четко знаем, что если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить".
Больше деталей: Он сообщил, что во время комендантского часа преступности практически нет, она минимизирована.
Напомним: Клименко в интервью также сообщил, что у полиции нет правового механизма для привлечения к ответственности клубов и ресторанов, которые продолжают работать во время действия комендантского часа.