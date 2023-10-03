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В МВД объяснили, почему до сих пор нужен комендантский час в тылу

Роман Кравец, Татьяна ЛозовенкоВторник, 3 октября 2023, 11:27
В МВД объяснили, почему до сих пор нужен комендантский час в тылу
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С PIXABAY

Комендантский час в тыловых регионах Украины нужен для поддержания дисциплины и профилактики преступности.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Украинской правде"

Детали: На вопрос, в чем логика комендантского часа в тыловых регионах через полтора года после начала полномасштабной войны, Клименко ответил:

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Прямая речь: "Дисциплина должна быть в тыловых регионах. И профилактика преступности. В это время, например, четыре, пять или шесть часов - в каждой области есть свой комендантский час - мы четко знаем, что если какой-то человек находится на улице, у нас есть законные основания его проверить". 

Больше деталей: Он сообщил, что во время комендантского часа преступности практически нет, она минимизирована.

Напомним: Клименко в интервью также сообщил, что у полиции нет правового механизма для привлечения к ответственности клубов и ресторанов, которые продолжают работать во время действия комендантского часа.

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Темы: МВДКлименкокомендантский час
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