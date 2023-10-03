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Черноморский флот РФ потерпел функциональное поражение в Черном море – Британия

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 11:53

В Министерстве обороны Великобритании предполагают, что украинским силам удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Источник: младший министр обороны Великобритании Джеймс Гиппи в выступлении на Варшавском форуме по безопасности, передает "Европейская правда" с места события.

Прямая речь: "Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина нанесла функциональное поражение российскому Черноморскому флоту".

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Детали: Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, Хиппи указал на то, что "каждый дюйм важен".

Ранее британская разведка констатировала, что после серии успешных украинских ударов российский Черноморский флот, очевидно, не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше, а его суда будут менее безопасно чувствовать себя в портах.

Лондон также отметил рост роли авиации Черноморского флота России для контроля и операций в акватории Черного моря.

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Темы: ЧФ РоссииЧерное моревойнаВеликобритания
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