Шойгу уверяет, что новую мобилизацию не планируют, мол, оккупантов и так достаточно
Вторник, 3 октября 2023, 12:35
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет, поскольку у армии якобы есть необходимое число военнослужащих для ведения войны против Украины.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Шойгу: "Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.)".
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Детали: По его словам, только в сентябре якобы заключили контракт более 50 тысяч человек, а всего с начала года на контракт и в добровольческие формирования якобы пришли более 335 тысяч россиян.