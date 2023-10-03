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Шойгу уверяет, что новую мобилизацию не планируют, мол, оккупантов и так достаточно

Ирина БалачукВторник, 3 октября 2023, 12:35
Шойгу уверяет, что новую мобилизацию не планируют, мол, оккупантов и так достаточно
Фото иллюстративное РИА новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет, поскольку у армии якобы есть необходимое число военнослужащих для ведения войны против Украины.   

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шойгу: "Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.)".

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Детали: По его словам, только в сентябре якобы заключили контракт более 50 тысяч человек, а всего с начала года на контракт и в добровольческие формирования якобы пришли более 335 тысяч россиян.

Темы: Росcиямобилизациявойна
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