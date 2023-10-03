РФ обстреляла Херсон и его окрестности: есть погибший и раненые

Российские военные днем обстреляли Херсон и Херсонский район, убив, по предварительной информации, одного человека и ранив еще 8 человек.

Источник: глава Херсонской МВА РоманМрочко и глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Около полудня российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега ударили по Днепровскому району Херсона. Повреждены частные дома. В результате недавнего вражеского обстрела пригорода Херсона, вероятно, ранен человек".

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Детали: Он отметил, что информация о раненых уточняется.

Перед тем Прокудин предупредил жителей о том, что в воздушном пространстве Херсонщины зафиксировали активность вражеской авиации и вероятные пуски ракет и управляемых авиабомб.

Утром 3 октября оккупанты уже били по Херсону. Около 6:00 под огнем оказались жилые кварталы в центре города − оккупанты повредили дома херсонцев, машины и бутики, но люди, по данным Прокудина, не пострадали.

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Обновлено: Прокудин сообщил, что враг также нанес авиаудар по Антоновке. По предварительной информации, пострадали трое местных жителей. Под завалами домов могут находиться люди. Информация уточняется.

Позже глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что 3 октября в результате обстрела погиб херсонец, который находился в гараже на момент удара.

Прокудин добавил, что в результате обстрела Антоновки пострадали пять человек, в том числе 69-летний мужчина, который получил смертельное ранение, находясь в гараже.

Травмированы - трое женщин, 48, 28 и 65 лет, а также 63-летний мужчина. Всем пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

Позже Прокудин сообщил о еще 3 раненых в Антоновке. По его словам, двум женщинам (71 и 77 лет) и 49-летнему мужчине медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.