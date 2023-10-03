Зеленский посетил военных на Купянско-Лиманском направлении

Скрин из видео с Facebook Зеленского

Президент Владимир Зеленский посетил украинских военных, воюющих на Купянско-Лиманском направлении, обсудив их потребности и ситуацию на поле боя.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "3 октября посещаем наши бригады, которые выполняют боевые задачи на одном из самых горячих направлений - Купянско-Лиманском. 103-я отдельная бригада территориальной обороны, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

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... Каждая наша боевая бригада, каждый воин, который уничтожает оккупантов, каждым своим шагом вперед утверждает, что украинская победа непременно будет. Вы - мощь! Спасибо за службу!".

Детали: Президент сообщил, что обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы, потребности.