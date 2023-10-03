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CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 16:57
CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией
Фото иллюстративное

Соединенные Штаты за последние недели призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией в правительстве, связывая их с дальнейшей невоенной поддержкой, в том числе и через дипломатическую ноту.

Источник: "Европейская правда", американскому телеканалу CNN стало известно от нескольких должностных лиц.

Детали: Собеседники CNN отметили, что все формы американской помощи, кроме военной, могут оказаться под угрозой, если Украина не сделает больше для преодоления коррупции.

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"Послание для украинцев всегда заключалось в том, что если какие-то из этих средств будут присвоены, это поставит под угрозу всю помощь США стране", – сказал телеканалу один из американских чиновников.

CNN также удалось узнать о направленной Государственным департаментом США дипломатической ноте-демарш. В ней говорится о том, что Вашингтон ожидает от Украины дальнейших усилий в борьбе с коррупцией и финансовой прозрачности для продолжения прямой бюджетной поддержки.

Демарш, по словам источников CNN, также содержал необходимость для Украины осуществить критические реформы в рамках программы Международного валютного фонда, в частности те, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Накануне издание Politico также сообщило о большей, чем об этом говорится публично, обеспокоенности администрации Джо Байдена коррупцией в Украине, что нашло отражение в засекреченной стратегии в отношении государства.

Среди прочего, по данным СМИ, в документе высказывается опасение, что коррупция может побудить западных союзников Украины отказаться от ее поддержки на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Один из источников Politico подтвердил, что администрация Байдена обсуждает с украинскими властями возможное обусловливание будущей экономической помощи "реформами, направленными на борьбу с коррупцией и на то, чтобы сделать Украину более привлекательным местом для частных инвестиций".

В прошлом месяце США направили на рассмотрение Киева и международных доноров перечень "приоритетных реформ", на которые предлагают ориентироваться в решениях о помощи Украине.

Темы: СМИСША
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