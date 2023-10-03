Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 16:57
CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией
Фото иллюстративное

Соединенные Штаты за последние недели призвали Украину прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией в правительстве, связывая их с дальнейшей невоенной поддержкой, в том числе и через дипломатическую ноту.

Источник: "Европейская правда", американскому телеканалу CNN стало известно от нескольких должностных лиц.

Детали: Собеседники CNN отметили, что все формы американской помощи, кроме военной, могут оказаться под угрозой, если Украина не сделает больше для преодоления коррупции.

Реклама:

"Послание для украинцев всегда заключалось в том, что если какие-то из этих средств будут присвоены, это поставит под угрозу всю помощь США стране", – сказал телеканалу один из американских чиновников.

CNN также удалось узнать о направленной Государственным департаментом США дипломатической ноте-демарш. В ней говорится о том, что Вашингтон ожидает от Украины дальнейших усилий в борьбе с коррупцией и финансовой прозрачности для продолжения прямой бюджетной поддержки.

Демарш, по словам источников CNN, также содержал необходимость для Украины осуществить критические реформы в рамках программы Международного валютного фонда, в частности те, которые касаются борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне издание Politico также сообщило о большей, чем об этом говорится публично, обеспокоенности администрации Джо Байдена коррупцией в Украине, что нашло отражение в засекреченной стратегии в отношении государства.

Среди прочего, по данным СМИ, в документе высказывается опасение, что коррупция может побудить западных союзников Украины отказаться от ее поддержки на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Один из источников Politico подтвердил, что администрация Байдена обсуждает с украинскими властями возможное обусловливание будущей экономической помощи "реформами, направленными на борьбу с коррупцией и на то, чтобы сделать Украину более привлекательным местом для частных инвестиций".

В прошлом месяце США направили на рассмотрение Киева и международных доноров перечень "приоритетных реформ", на которые предлагают ориентироваться в решениях о помощи Украине.

Темы: СМИСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ

Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36

Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа

ФотоВ секторе Газа мощные взрывы – CNN

ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

Все новости...
СМИ
Военные не подтвердили заявление Ермака о "взятии в плен российской ДРГ"
В Киеве почтили память Гонгадзе и убитых украинских журналистов
Умерла руководитель киевского бюро "Радио Свобода"
Последние новости
09:47
Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии
09:37
Парламент Грузии не будет осуждать намерения РФ создать базу для флота в Абхазии
09:34
В Украине продолжает расти спрос на электроавто
09:09
Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль
09:06
Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
09:01
Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ
08:34
Российский "Шахед" попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА
08:20
Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб
08:04
видео ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
07:45
Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36
Все новости...
Реклама: