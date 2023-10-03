"Просто мясо": Reuters поговорило с вояками российского "Шторма-Z"

Агентство Reuters опубликовало расследование о российских подразделениях "Шторм-Z", куда военных регулярной армии РФ отправляют в качестве наказания.

Источник: Reuters со ссылкой на 13 собеседников, в том числе 5 солдат "Шторма-Z", родственников воинов этого отряда и военных других подразделений армии РФ

Детали: Агентство отмечает, что проверило личности всех солдат, с которыми общалось, используя данные о судимости, аккаунты в социальных сетях или разговаривая с их сослуживцами и семьями.

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Один карательный отряд, как сообщает агентство, насчитывает около 100-150 человек и входит в состав регулярных армейских подразделений. Их обычно отправляют на "наиболее уязвимые участки фронта".

По данным собеседников Reuters, есть как минимум несколько сотен вояк "Шторма-Z", которые сейчас находятся на фронте.

Трое солдат отряда рассказали, что им предлагали зарплату в размере около 200 тысяч рублей (2000 долларов) в месяц, хотя, по их словам, в среднем они получали примерно половину этой суммы.

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Отношение к ним со стороны других подразделений не самое лучшее. Российский солдат срочной службы, который в мае-июне находился под Бахмутом, рассказал агентству, что оказывал медицинскую помощь группе из 6-7 раненых бойцов "Шторм-Z", не подчинившись приказу своего командира покинуть их.

По его словам, это типичный пример отношения российских военных к солдатам из "Шторма". Он сказал, что "штурмовики – просто мясо".

Хотя зэки составляют основу этих штрафных отрядов, некоторых солдат регулярной армии России приписывают туда в качестве наказания.

В то же время, согласно российскому законодательству о воинской дисциплине, солдат может быть переведен в штрафное подразделение только в случае осуждения военным судом. Ни один из тех, кто рассказал Reuters об отправке солдат в "Шторм-Z", не сообщил, что они участвовали в судебном заседании.

Агентство отмечает, что Женевская конвенция и международные правила ведения войны не предусматривают наказание солдат своей же стороной.

Reuters также установило личности двух из около 20 солдат "Шторма-Z" в Запорожской области, которые отказалась вернуться на фронт и записали 28 июня видео с жалобами на плохое отношение к ним.

Один из бойцов на видео сказал, что они "на передовой не получали боеприпасов, воды и еды; раненых не забирали, а мертвые до сих пор гниют".

После публикации видео сотрудники военной полиции избили этих двух бойцов и других членов их подразделения в качестве наказания за бунт, по словам родственников.

С тех пор, по их словам, оба бойца говорили им, что условия службы улучшились, но они не знают, когда мужчинам позволят уйти из армии.

Дословно Reuters: "Существует исторический прецедент, когда преступники попадали в боевые подразделения: в 1942 году, когда Красная армия отступала из-за нацистского наступления, советский лидер Иосиф Сталин приказал солдат, которые паниковали или оставляли свои посты, бросать в "штрафные батальоны", развернутые на самых опасных участках фронта".