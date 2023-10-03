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За сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по целям окупантов – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 3 октября 2023, 19:07
За сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по целям окупантов – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 26 боевых столкновений, Россия нанесла 3 ракетных и 80 авиационных ударов, совершила 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба за 3 октября

Детали: На Лиманском направлении Силы обороны отразили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 10 атак в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в районе Красногоровки Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 20 артиллерийских средств противника".

Темы: Генштабвойна
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