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Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 22:23
Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
фото getty images

Лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидается, положительное решение Еврокомиссии относительно готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года.

Источник: "Европейская правда"; издание Politico со ссылкой на три дипломатических источника

Детали: Как известно, Еврокомиссия обнародует отчет о том, насколько хорошо Украина и другие претенденты на вступление в ЕС выполняют соответствующие условия. Это, по словам европейского чиновника, произойдет в ноябре.

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После этого, утверждает источник Politico, Еврокомиссия сделает заявление, после которого "государствам-членам будет очень трудно не сказать: "Начнем переговоры" о вступлении с Украиной.

"Политическое давление вокруг этого (переговоров о вступлении Украины. – Ред.) будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены могли этому противостоять. Рабочее предположение заключается в том, что до декабря Европейский совет примет решение о начале переговоров", – добавляет источник.

Politico отмечает, что к тому времени Украина может полностью не выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависело начало переговоров о вступлении. Поэтому лидеры ЕС могут дать политический сигнал о согласии на переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно сформированы.

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"Цель состоит в том, чтобы в декабре достичь политического согласия относительно начала переговоров", – пояснил изданию другой дипломат, добавив, что юридическое решение о переговорах с Украиной может быть принято до начала 2024 года.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

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