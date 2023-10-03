Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 22:23
Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
фото getty images

Лидеры Европейского Союза готовятся дать политическое согласие на, как ожидается, положительное решение Еврокомиссии относительно готовности Украины к началу переговоров о вступлении в декабре этого года.

Источник: "Европейская правда"; издание Politico со ссылкой на три дипломатических источника

Детали: Как известно, Еврокомиссия обнародует отчет о том, насколько хорошо Украина и другие претенденты на вступление в ЕС выполняют соответствующие условия. Это, по словам европейского чиновника, произойдет в ноябре.

Реклама:

После этого, утверждает источник Politico, Еврокомиссия сделает заявление, после которого "государствам-членам будет очень трудно не сказать: "Начнем переговоры" о вступлении с Украиной.

"Политическое давление вокруг этого (переговоров о вступлении Украины. – Ред.) будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены могли этому противостоять. Рабочее предположение заключается в том, что до декабря Европейский совет примет решение о начале переговоров", – добавляет источник.

Politico отмечает, что к тому времени Украина может полностью не выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависело начало переговоров о вступлении. Поэтому лидеры ЕС могут дать политический сигнал о согласии на переговоры, даже если их юридические рамки еще не будут окончательно сформированы.

ВИДЕО ДНЯ

"Цель состоит в том, чтобы в декабре достичь политического согласия относительно начала переговоров", – пояснил изданию другой дипломат, добавив, что юридическое решение о переговорах с Украиной может быть принято до начала 2024 года.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть общий консенсус относительно открытия переговоров о вступлении между Украиной и Евросоюзом, но принятию окончательного решения будет предшествовать работа со столицами.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС Катариной Матерновой пообещал за месяц завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.

Читайте также: 7 критериев ЕС: миссия не завершена. Почему есть риск получить отказ в переговорах о вступлении.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ

Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36

Это военное преступление – Human Rights Watch раскритиковала осаду сектора Газа

ФотоВ секторе Газа мощные взрывы – CNN

ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем – Reuters

США назвали Иран соучастником нападения на Израиль

Все новости...
Последние новости
09:47
Россия будет избегать объявления мобилизации до выборов президента − разведка Британии
09:37
Парламент Грузии не будет осуждать намерения РФ создать базу для флота в Абхазии
09:34
В Украине продолжает расти спрос на электроавто
09:09
Белый дом: США не собираются вводить войска в Израиль
09:06
Столичное метро получило очередную партию вагонов от Варшавы
09:01
Белый дом хочет объединить в один пакет помощь Украине и Израилю – СМИ
08:34
Российский "Шахед" попал по инфраструктуре в Одесской области − ОВА
08:20
Россия потеряла еще 450 солдат, 6 танков и средство ПВО – украинский Генштаб
08:04
видео ЦАХАЛ завил, что ночью нанес удары по более 200 целям в Газе
07:45
Воздушные силы сбили 27 "Шахедов" из 36
Все новости...
Реклама: