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Оккупанты заявляют о "сбитых воздушных целях" в Белгородской и Брянской областях

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 01:52
Оккупанты заявляют о сбитых воздушных целях в Белгородской и Брянской областях
Белгородская область, скриншот

Ночью 4 октября власти Белгородской и Брянской областей РФ заявили о "сбитых воздушных целях", говорят, якобы пострадавших и разрушений нет.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз

Прямая речь: "Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО - сбиты воздушные цели.

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Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".

Детали: Гладков отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Позже Богомаз заявил о якобы сбитом украинском беспилотнике над Брянским районом.

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Темы: Росcиявойна
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