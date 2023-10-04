Россияне обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии, сбрасывали мины
В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 79 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстрелам подверглись Николаевская сельская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская громады.
По Николаевской громаде враг бил из артиллерии, 1 взрыв.
Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел, 10 взрывов и артобстрелы, 8 взрывов.
В Краснопольской громаде зафиксированы артиллерийские обстрелы, 17 взрывов и обстрел из минометов, 3 взрыва.
По Великописаревской громаде россияне ударили из артиллерии, 1 взрыв.
На территорию Белопольской общины враг сбросил 11 мин. Кроме того, был артиллерийский обстрел, 11 взрывов.
По Юнаковской громаде осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.
Эсманская громада: были минометные обстрелы, 10 взрывов.
По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии, 4 взрыва.