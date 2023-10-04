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Россияне обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии, сбрасывали мины

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 02:50
Россияне обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии, сбрасывали мины
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 79 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Николаевская сельская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская громады.

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По Николаевской громаде враг бил из артиллерии, 1 взрыв.

Хотинская громада: осуществлен минометный обстрел, 10 взрывов и артобстрелы, 8 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксированы артиллерийские обстрелы, 17 взрывов и обстрел из минометов, 3 взрыва.

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По Великописаревской громаде россияне ударили из артиллерии, 1 взрыв.

На территорию Белопольской общины враг сбросил 11 мин. Кроме того, был артиллерийский обстрел, 11 взрывов.

По Юнаковской громаде осуществлен минометный обстрел, 3 взрыва.

Эсманская громада: были минометные обстрелы, 10 взрывов.

По Шалыгинской громаде россияне били из артиллерии, 4 взрыва.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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