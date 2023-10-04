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Среди погибших в Венеции 5 украинцев − СМИ

Ирина БалачукСреда, 4 октября 2023, 07:23
Среди погибших в Венеции 5 украинцев − СМИ
Скриншот из видео Vigili del Fuoco

Среди 21 погибшего в результате падения автобуса с эстакады в Венеции идентифицировали по меньшей мере 5 украинцев и одного немца, сообщают СМИ.

Источник: Reuters и BBC со ссылкой на префекта Венеции Микеле Ди Бари, Русская служба BBC news

Детали: Русская служба BBC news, пишет, что среди погибших также есть граждане Франции и Хорватии. Кроме того, мэр Венеции сказал журналистам, что среди погибших − четыре ребенка. Погиб и водитель-итальянец.

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По меньшей мере 18 человек получили ранения, пятеро из них − серьезные. В частности, двое тяжело пострадавших − граждане Украины: 50-летняя женщина с серьезными ожогами и травмами различных частей тела и 4-летняя девочка. Ребенка доставили в Падую в реанимацию.

По предварительным данным, автобус был арендован для перевозки туристов между Венецией и кемпингом в соседнем районе Маргера.

Инцидент произошел около 19:45 3 октября. По некоторым данным, автобус работал на метане, упал на линии электропередач и загорелся.

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Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози предупредил, что количество жертв может возрасти.

По данным ВВС, причина аварии еще не известна, спасатели продолжают работать на месте происшествия.

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Темы: ИталияДТПукраинцыжертвы
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