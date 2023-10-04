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Скорее всего, россияне сами сбили свой Су-35 под Токмаком − британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 09:27
Скорее всего, россияне сами сбили свой Су-35 под Токмаком − британская разведка
Российский истребитель Су-35. Фото РИА Новости

Британская разведка считает очень правдоподобным сообщение о том, что российского истребителя Су-35 над Токмаком в конце сентября сбили сами же оккупанты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о войне от 4 октября

Детали: По мнению экспертов, 28 сентября российские силы ПВО "с высокой вероятностью" сбили собственный самолет Су-35 над Токмаком, и его потеря − незаурядное событие, потому что это самая передовая модель российских боевых самолетов и, возможно, только 5-й случай потери Су-35.

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Британская разведка также напоминает, что Токмак, который расположен в 20 км за линией соприкосновения, − это серьезно укрепленное место, где часто расположен основной командный пункт этого участка фронта.

Дословно из отчета: "Такие командные пункты обычно защищаются специально определенными для этого системами ПВО малой и средней дальности. Их почти точно держат в состоянии очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные удары в глубине тыла противника по подобным целям".

Темы: Запорожская областьвойнаавиаРосcия
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