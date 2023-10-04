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Россияне обстреляли Херсон ночью и утром – повреждено образовательное учреждение

Елена РощинаСреда, 4 октября 2023, 09:36
Россияне обстреляли Херсон ночью и утром – повреждено образовательное учреждение
Последствия обстрела Херсона, фото Херсонской ГВА

Российские войска обстреляли город Херсон в ночь на 4 октября и утром, повреждено учебное заведение, горел гараж. 

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "Ночью противник совершил обстрел г. Херсона и с. Приднепровского...

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В результате очередного утреннего обстрела Херсона российскими войсками с временно оккупированного левого берега в Днепровском районе загорелся гараж и повреждено учебное заведение".

Детали: Всего за минувшие сутки российские войска 27 раз обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной общины и использовали для этого 141 снаряд.

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Попадания зафиксированы в Антоновке, Херсоне, Садовом и Инженерном.

Вследствие российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины за минувшие сутки 1 человек погиб, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Темы: ХерсонХерсонская областьобстрел
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