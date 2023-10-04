Российские суда не заплывают дальше мыса Тарханкут в Черном море – Гуменюк

ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ. КОРАБЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НА УЧЕНИЯХ В 2021 ГОДУ. ФОТО: ИЗВЕСТИЯ

Российские суда не решаются заплывать дальше мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

Источник: руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Линия фронта в море уже давно была отброшена на не менее 100 морских миль (185 км - ред.) от контролируемого Украиной берега.

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Сейчас корабли и катера Черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины. Время от времени появляются у побережья Крыма, но не ближе. За мыс Тарханкут они не решаются выходить.

Преимущество в Черном море враг пытается демонстрировать тактической авиацией".

Детали: Она напомнила, что в начале полномасштабного вторжения вражеские корабли приближались к Одесской области на расстояние артиллерийского удара. Их отбросили на 100 морских миль после поражения "Москвы".

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Гуменюк также сообщила, что за минувшие сутки враг дважды атаковал остров Змеиный управляемыми авиабомбами. По ее словам, россияне в последние дни атакуют его 2-3 бомбами ежедневно.