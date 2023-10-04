"Расстрел Небесной сотни": завершено расследование крупнейшего дела Майдана

Работники ГБР завершили расследование масштабного дела в отношении бывшего руководства государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18 - 20 февраля 2014 года, прокуроры ОГП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и тогдашнего силового блока страны.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора

Детали: В совершении тяжких преступлений обвиняются члены преступной группы - бывшие высокопоставленные чиновники:

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президент Украины (Виктор Янукович);

министр внутренних дел Украины (Виталий Захареченко);

заместитель министра внутренних дел Украины (Виктор Ратушняк);

глава СБУ (Александр Якименко);

первый заместитель главы СБУ - руководитель Антитеррористического центра (Владимир Тоцкий);

министр обороны Украины (Павел Лебедев);

начальник Главного управления - командующий внутренних войск Министерства внутренних дел Украины (Станислав Шуляк);

и.о. начальника ГУМВД Украины в г. Киеве (Валерий Мазан);

заместитель начальника ГУМВД Украины - начальник милиции общественной безопасности (Петр Федчук);

командир ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве (Сергей Кусюк).

Установлено, что эти должностные лица 18-20 февраля 2014 года отдавали приказы и принимали соответствующие решения по применению работниками правоохранительных органов без соответствующих на то оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов в центре столицы и прекращения акций протеста.

Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих.

Это делалось с превышением власти, служебных полномочий, без всяких законных оснований.

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Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Во избежание ответственности бывшие чиновники сбежали из Украины, поэтому досудебное расследование осуществлялось по специальной процедуре, а следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Это уголовное производство объединяет в себе 1019 эпизодов преступного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.

Бывшие президент и руководители силового блока обвиняются в организации совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта.

Досудебным расследованием также установлено, что бывшие глава СБУ и командующий внутренних войск МВД Украины после распада СССР проходили военную службу в вооруженных силах Российской Федерации, и, как следствие, получили гражданство РФ, получили допуск и доступ к военной и государственной тайне РФ, приняли присягу на верность ее народу и находились на всех видах обеспечения в вооруженных силах РФ

Отдавая приказы на применение насилия в отношении митингующих, они действовали в интересах Российской Федерации, которой давали присягу.

Учитывая то, что часть обвиняемых скрывается на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, последние будут взяты под стражу и переданы суду сразу после освобождения этих территорий Вооруженными силами Украины, отмечают в ГБР.