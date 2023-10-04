"Бучанская резня": СБУ идентифицировала "героя РФ", причастного к пыткам и убийствам

Служба безопасности Украины установила личность еще одного российского захватчика, который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей во время временной оккупации Киевщины - лейтенант Нурсултан Муссагалеев.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Муссагалеев - командир разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии вооруженных сил РФ (г. Псков).

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После бегства захватчиков с Киевщины высшее военно-политическое руководство РФ наградило Муссагалеева звездой "героя России" и медалью "за боевые отличия". Затем российские пропагандисты сняли о нем сюжет, который вышел в "прайм-тайм" на телеканале "Россия 1".

По данным следствия, 24 февраля 2022 года россиянин в составе оккупационных группировок России пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки наступления на Киев.

Во время пребывания на территории общины Муссагалеев участвовал в так называемых "зачистках", направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

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В ходе одного из таких карательных мероприятий командир российского разведвзвода приказал своим подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через вражеский блокпост.

Захватчики обвинили мужчину в том, что он якобы помогает украинским военным строить фортификационные укрепления под Киевом. Вымышленным "основанием" для этого стали найденные в его мобильном телефоне фото стройматериалов.

Пострадавшего вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где длительное время жестоко пытали, а затем по приказу Муссагалеева расстреляли и бросили тело на месте убийства.

В результате расследования этого преступления СБУ получила показания российского пленного, который в начале полномасштабного вторжения РФ находился в составе подразделения фигуранта. Военнопленный подтвердил факт пыток и расстрела жителя Бучанского района.

Также установлены личности еще двух подчиненных Муссагалеева, которые расстреляли потерпевшего. Ими оказались заместитель командира взвода оккупантов старший сержант Алексей Колесников и командир 2-го отделения вражеского подразделения сержант Александр Виселков.

Дословно: "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Муссагалееву и двум его сообщникам о подозрении по ч. 1 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).

Поскольку злоумышленники находятся на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности. Каждый из военных преступников будет найден и наказан независимо от времени и мест их пребывания".