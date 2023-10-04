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Зеленский о подготовке к зиме: Ожидаем от партнеров больше ПВО

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 19:28
Зеленский о подготовке к зиме: Ожидаем от партнеров больше ПВО
фото - оп

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что сейчас Украина ожидает "определенных" решений от партнеров по предоставлению систем ПВО перед зимой.

Источник: вечернее обращение Зеленского 4 октября

Прямая речь: "У нас есть разные правительственные программы по восстановлению, помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики.

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По таким вопросам поручил подготовить подробный отчет. Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенных решений от наших партнеров".

Деталі: Также президент отметил, что работа в регионах по защите критических объектов и срочного восстановления должна быть проведена до зимы.

Темы: ЗеленскийПВОпомощь Украине
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