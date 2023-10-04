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СМИ: Германия не даст Украине дальнобойные ракеты Taurus в ближайшее время

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 4 октября 2023, 21:03
СМИ: Германия не даст Украине дальнобойные ракеты Taurus в ближайшее время
ракета Taurus в действии, Getty Images

Германия не собирается "в обозримом будущем" поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: издание Bild со ссылкой на информацию, полученную из немецких и украинских правительственных кругов, пишет "Европейская правда"

Детали: Германия пока не дала официального отказа в поставках Taurus Украине, но в непубличных обсуждениях дала понять, что не примет такого решения. Хотя в будущем эти поставки не исключены, они все равно считаются "крайне маловероятными", пишет Bild.

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"Представителям украинского правительства на переговорах с немецкой стороной дали понять, что Германия в то же время хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления ее (Украины. – Ред.) противовоздушной обороны и, возможно, поставит больше ракет для комплексов Patriot", – говорится в публикации.

Вероятную причину отказа канцлер ФРГ Олаф Шольц озвучил на прошлой неделе на закрытом заседании комитета по иностранным делам Бундестага, когда его спросили, почему Берлин не может пойти по пути Великобритании и Франции, которые уже поставляют Украине дальнобойные ракеты.

По словам присутствующих, Шольц ответил, что обе страны "могут делать то, что нам не разрешено, поэтому такой вопрос перед ними не стоит".

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Не уточняя источники данных, Bild пишет, что немецкий канцлер мог иметь в виду предоставление Украине геоданных о ракетных целях, а также возможного присутствия немецких специалистов "на земле" для обслуживания ракет.

"Представители немецкого правительства также выражали обеспокоенность тем, что ракетами Taurus может быть поражен Керченский мост", – добавляет издание, утверждая, что этот вопрос поднимался на встречах представителей ФРГ, Великобритании и Франции.

Напомним:

  • Ранее Bild узнал, что проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву является длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет.
  • Перед этим сообщалось, что Германия не отказывала Украине в поставке дальнобойных ракет Taurus и до сих пор изучает запрос на это вооружение.

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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